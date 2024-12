Botafogo x São Paulo: veja onde assistir ao jogo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Neste domingo, o São Paulo fará o seu último compromisso no ano de 2024. O Tricolor paulista visita o Botafogo, às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR: a partida será transmitida pelo Premiere.

Como chegam as equipes?

Já classificado para a fase de grupo da Libertadores de 2025, o São Paulo entrará em campo sem mais pretensões no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista vem de derrota para o Juventude, por 2 a 1, no Morumbis, pela 37ª rodada. Assim, o Tricolor busca voltar a vencer para fechar o Brasileirão com o pé direito.

O São Paulo, além da derrota para o Juventude, perdeu também para o Grêmio na 36ª rodada. Porém, antes disso, o time estava há seis jogos sem perder, com três vitórias e três empates neste recorte. Esta boa fase fez com que o Tricolor chegasse ao sexto lugar da competição, com 59 pontos. Tal pontuação não pode ser alcançada por Corinthians (7º com 53) e Bahia (8º com 50).

Do outro lado, o Botafogo necessita apenas de um empate para levantar a taça do Brasileirão. Invicto há incríveis 15 jogos jogos, com nove triunfos e seis empates, o time carioca tem 76 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras.