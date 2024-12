Benfica bate o Vitória de Guimarães e chega ao oitavo triunfo consecutivo no Campeonato Português

O Benfica venceu o Vitória de Guimarães, neste sábado, por 1 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Português. Akturkoglu fez o único gol do jogo, que aconteceu no Estádio da Luz. Com isso, a equipe de Lisboa chegou a sua oitava vitória seguida no torneio.

O resultada deixa o Benfica, por enquanto, na vice-liderança, com 31 pontos, dois a menos que o Sporting. Contudo, ainda nesta rodada, o Porto pode ultrapassar o adversário e assumir a segunda posição. Atual terceiro colocado, os Dragões têm 30 pontos e duelam com o Famalicão.

Antes de dar sequência ao Campeonato Português, o Benfica tem compromisso pela Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Bologna. O duelo da fase de grupos da competição acontece no Estádio da Luz, às 17 horas (de Brasília). Depois, encara o AVS, fora de casa, pela 14ª rodada.

Enquanto o Vitória de Guimarães entra em campo na quinta-feira para enfrentar o St. Gallen (SUI), pela Conference League, às 17h, na AFG Arena, na Suíça. Em seguida, enfrenta o Rio Ave, pelo Campeonato Português, também fora de casa.

A equipe da casa fez o único gol do jogo aos 28 minutos do primeiro tempo. Pavlidis tabelou com Barreiro próximo da área e abriu na esquerda com Akturkoglu, que recebeu dentro da área e soltou uma pancada ao gol de Varela.