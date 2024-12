Atlético-MG x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Atlético-MG e Athletico-PR iniciaram o Campeonato Brasileiro pensando grande. Mas, chegam nesta última rodada travando um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Os dois times se enfrentam neste domingo, às 16h(de Brasília), em uma Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), ainda sem a presença de público por conta dos incidentes na final da Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmsissão do Premiere, canal por assinatura.

O Galo, que vem de uma semana péssima por ter perdido a final da Copa Libertadores para o Botafogo e o duelo de meio de semana para o Vasco por 2 a 0. Com 44 pontos, joga por um empate para escapar. O Furacão, que esboçava uma reação, foi surpreendido com uma derrota em casa para o Bragantino por 2 a 1 e estacionou nos 42 pontos. Tem que ganhar o jogo. Se tropeçar vai precisar de um tropeço do Bragantino, que recebe o Criciúma no interior paulista e abre a zona de rebaixamento com 41 pontos.

Os jogadores do Atlético-MG sabem que o momento é delicado, mas entendem que apenas eles podem mudar o quadro.

"Difícil achar explicação neste momento. Tudo que falarmos não será suficiente para darmos uma satisfação. Não estamos desempenhando e nem jogando bem. A responsabilidade é nossa. Agora temos que ser homens e sermos profissionais", disse o meia Gustavo Scarpa.

Para este duelo o Galo não perdeu nenhum jogador suspenso e terá a base dos últimos confrontos. Entretanto, o interino pode fazer mudanças tentando melhorar o desempenho da equipe.

Pelo lado do Athletico-PR, o técnico Lucho González demonstra confiança pelo fato de o Furacão depender apenas de si para escapar da degola.

"Nós dependemos apenas do nosso próprio resultado, daquilo que podemos fazer para evitarmos a queda. Portanto isso me deixa um pouco mais tranquilo, é o que é mais importante neste momento", disse ele.

Sem problemas de suspensão em relação ao jogo passado, Lucho González deve repetir a escalação. O treinador entende que a derrota para o Bragantino foi um acidente e não deve promover maiores modificações.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X ATHLETICO-PR

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 8 de dezembro de 2024 (Domingo)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Rafael Klein (Fifa-RS)

ATLÉTICO-MG: Everson, Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Rubens; Deyverson e Hulk



Técnico: Lucas Gonçalves

ATHLETICO-PR: Mycael, Leo Godoy, Lucas Belezi, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Erick, Felipinho, Christian e Nikão; Tomás Cuello e Pablo



Técnico: Lucho González