Artur Jorge garante Botafogo preparado para duelo contra o São Paulo: "Não será um jogo fácil"

O Botafogo está a um empate de ser campeão brasileiro pela primeira vez desde 1995. Antes do último treino da equipe no Brasil em 2024, Artur Jorge comentou sobre a preparação para o jogo contra o São Paulo, neste domingo, pela 38ª rodada do Brasileirão. O técnico não vê facilidade no confronto, deixando os jogadores prontos para diferentes cenários.

"Nós temos que ter equilíbrio para saber que este não será um jogo fácil. A verdade é que nós temos que estar preparados para aquilo que o jogo nos possa dar. Este será nosso último treino da temporada no Brasil e vamos fazer aqui no Nilton Santos para que amanhã possamos estar 200% aptos para conseguir o resultado que queremos e vencer este título", afirmou o comandante, em entrevista a Botafogo TV.

Além de o Botafogo depender apenas de si para ser campeão brasileiro, enfrentará um adversário que não briga por mais nada no torneio. O São Paulo já está garantido na fase de grupos da Libertadores, terminará a competição em sexto lugar e pode ver o Glorioso não deixar o rival Palmeiras levantar a taça. O Tricolor Paulista, aliás, jogará no Rio de Janeiro sem oito jogadores.

O Botafogo só perde o título caso seja derrotado pelo São Paulo e o Palmeiras vença o Fluminense. Após a queda de desempenho no Brasileirão de 2023, Artur Jorge entende o sentimento do torcedor, que está há quase 30 anos sem levantar a taça.

"A preparação tem sido muito idêntica ao que já temos feito durante a temporada. Este é um jogo no qual eu percebo a emoção daquilo que eu posso representar, percebo toda a ansiedade e expectativa dos torcedores, que vivem esse jogo de uma forma diferente", disse o português.

Com ou sem título brasileiro, o Botafogo passará a pensar na Copa Intercontinental após o jogo deste domingo. O Glorioso estreia na competição na quarta-feira, contra o Pachuca, do México.