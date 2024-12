Alex Santana "gêmeo" de Memphis, Hugo Souza com novo visual e mais: veja como foi treino do Corinthians

O último treino do Corinthians em 2024 foi marcado pela descontração. Com a equipe embalada e garantida para a Copa Libertadores, os atletas não esconderam a felicidade no último ensaio antes do confronto contra o Grêmio, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

O volante Alex Santana chamou a atenção na atividade no CT Joaquim Grava. O atleta veio ao gramado com uma faixa semelhante à que Memphis Depay usa, na região da testa. O camisa 80 chegou a ser registrado falando em inglês, imitando o holandês. O Corinthians e o próprio Memphis brincaram com o acontecimento nas redes sociais.

(Foto: Reprodução/Instagram)

E foi assim, de forma leve, que os atletas se apresentaram pela última vez no CT Joaquim Grava em 2024. Após a partida contra o Grêmio, os jogadores entrarão de férias, com a reapresentação marcada para janeiro.

Apesar do clima descontraído, o elenco e a comissão técnica levam a sério o duelo diante do Tricolor Gaúcho. Se o Corinthians levar a melhor contra o Grêmio, vai igualar a sequência de nove vitórias no Brasileiro do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021. A partida também é a oportunidade para Yuri Alberto se isolar na artilharia da liga.

O Corinthians encara o Grêmio neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio.