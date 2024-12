Zubeldía vê necessidade de cinco reforços no São Paulo, mas diretoria não garante que atenderá pedido

O técnico Luis Zubeldía acredita que o São Paulo precisa de mais cinco reforços para a temporada de 2025. Contudo, a diretoria do clube paulista não garante que irá atender os pedidos do treinador.

Os dirigentes tricolores, chefiados por Julio Casares, têm três posições como prioridade no mercado: lateral-direita e esquerda, além de um meio-campista com características de um "camisa 10". Zubeldía, todavia, já indicou que deseja a vinda de mais um centroavante e também de um ponta.

"A equipe precisa de cinco jogadores no mínimo. Precisamos de mais cinco jogadores para complementar o que temos, não porque alguém vai embora. A situação não é fácil. Sabemos que temos concorrentes com mais dinheiro e isso permite que eles tenham mais força", disse o comandante em coletiva de imprensa.

A diretoria do São Paulo tem deixado claro que o próximo ano não será de muitos investimentos. O Tricolor trabalha com a ideia de austeridade financeira e promete fazer contratações de maneira pontual, como já dito por Casares em diversas oportunidades.

O diretor de futebol Carlos Belmonte, em entrevista, não deu certeza que o clube cumprirá as exigências de Zubeldía, mas ressaltou que fará todo o esforço para trazer todos os cinco reforços pedidos pelo técnico argentino. Ao contrário do treinador, ele diz que a chegada de atletas depende também da saída de outros nomes do elenco.

"A nossa relação com o Zubeldía é muito boa. Estamos falando com ele sobre a possibilidade de reforços. Sabemos que 2025 será difícil e, para a chegada de novos jogadores, necessitamos da saída de atletas. Temos que diminuir a folha, teremos que fazer movimentações de entrada e saída. Não temos recursos para fazer investimento altos. Óbvio que vamos tentar cumprir as exigências do treinador, mas talvez não tenhamos os cinco reforços. Ele também sabe do elenco que temos em mão, é com esse grupo que contamos. No meu entendimento é um grupo competitivo. Faremos um esforço, mas não dá para garantir. Vai depender muito de quem entra e quem sai nesse elenco que estamos montando", afirmou ao Uol.

"Treinador sempre quer nove, dez reforços. Esse sempre é o desejo do treinador. Ele sempre quer um elenco melhor, não é que ele não está satisfeito com o elenco que tem em mãos. Isso é natural, gostaríamos de poder atender sempre essa demanda. Mas ele também sabe, temos conversado com ele quase todas as semanas. Ele sabe das dificuldades, é um parceiro deste projeto", acrescentou.

Embora não garanta a vinda de cinco novos jogadores, o São Paulo assegura que terá um time competitivo em 2025. O clube, ainda, sonha em repatriar o meia Oscar, mas sabe que a negociação é muito difícil.

A vinda de Oscar ainda depende de saídas no atual elenco do Tricolor. O clube precisará diminuir sua folha salarial e, caso não vender jogadores do plantel atual, não conseguirá viabilizar o reforço. Inclusive, como apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, a venda de Luciano pode ser o 'preço a se pagar' para ter o meio-campista.

Oscar está no futebol chinês há oito anos e, na última temporada, registrou 16 gols e 29 assistências em 39 jogos com a camisa do Shanghai Port. Ao todo, são 76 tentos e 110 passes para gol no clube asiático. Já no São Paulo, ele entrou em campo apenas 14 vezes e deu duas assistências.