Yuri despista sobre permanência e relembra período difícil no Corinthians

Um dos candidatos a conquistar a artilharia do Campeonato Brasileiro, o atacante Yuri Alberto ainda tem permanência incerta no Corinthians para o ano de 2025. Depois de uma temporada de altos e baixos, o jogador de 23 anos deu a volta por cima, mas não sabe se continuará no Timão.

Yuri já falou abertamente sobre o interesse de clubes da Premier League, liga que ele acredita encaixar bastante com suas características. Segundo o atleta, sua chance para sair em 2025 é de 50%.

"De 0 a 100, acho que 50 (chance de não estar no Corinthians em 2025). Sei da visibilidade que o Corinthians tem. Jogando meia temporada boa, em março de 2023 já tinha ido à Seleção. Sei que ficando aqui ou indo para um time da Premier League, eu conseguiria voltar para a Seleção. Acredito muito que a Premier League tem as minhas características", revelou Yuri, em entrevista ao programa Benja Me Mucho, do jornalista Benjamin Back.

Mesmo com Yuri Alberto despistando sobre sua permanência, o presidente Augusto Melo já disse mais de uma vez que o atacante estará no Corinthians em 2025. De acordo com o mandatário, o jogador ainda tem muito para dar ao clube paulista.

Com 30 gols e sete assistências em 56 jogos pelo Corinthians nesta temporada, Yuri Alberto superou o início ruim de 2024, onde se tornou meme e passou por momentos polêmicos, quando por exemplo, foi chamado de burro pelo então técnico Mano Menezes.

"Deixava o meu celular de lado e ficava no meu videogame. Eu evitava pegar no celular. O pessoal do clube às vezes me mostrava e isso me afetava muito. Chegava em casa e nem atenção eu dava para minha filha. Eu chegava no CT e já queria ir embora. Eu via tudo (memes), eu tentava me privar ao máximo, mas sempre chegava para mim. Eu ficava mal, tentava ignorar, mas não conseguia. Eu entrava muito inseguro em campo. Tinha medo de dominar uma bola, o que para nós jogadores é uma coisa básica. Eu tinha medo de errar", disse o atacante.

Com 14 gols, Yuri Alberto está empatado com Alerrandro, do Vitória, na disputa pela artilharia do Brasileirão. O atacante tentará conquistar o prêmio na última rodada, quando o Corinthians enfrentará o Grêmio. O jogo é neste domingo, em Porto Alegre, às 16h (de Brasília).