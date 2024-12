Vitão: Corinthians não tem quem vender para bater receita recorde em 2025

O Corinthians exagerou na previsão de receitas com vendas de atletas em 2025, opinou Vitor Guedes na Live do clube, nesta sexta (6).

O comentarista entende que não há jogadores no elenco para bater o valor de R$ 180 milhões previsto pela diretoria.

Eu acho que o Bidon é o maior ativo do Corinthians. É o jogador que vale mais dinheiro disparado. [...] A esperança é que surja um desses jogadores que você não espera tanto da base, como foi o Moscardo. [...] Agora, colocar isso no orçamento como se fosse uma certeza?

Vitor Guedes

