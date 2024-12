"Vende para o grego": muros de estádio do Vasco são pichados

Apesar da recente vitória contra o Atlético-MG, o Vasco segue com um clima de cobrança por parte de seus torcedores, que exigem melhores resultados para o próximo ano. Desta vez, o estádio de São Januário foi alvo de um protesto na noite desta quinta-feira.

Fotos nas redes sociais mostram que torcedores picharam os muros do local. Frases como "Vende para o grego" e "Bem-vindo, Marinaki$" pediam a venda da SAF do Vasco para o grego Evangelos Marinakis.

Torcedores picharam os muros de São Januário e da Mega loja com um recado para a diretoria do clube: "Bem-vindo Marinakis"

"Vende pro Grego" pic.twitter.com/qBfo7HTuLm ? News Almirante (@NewsAlmirantee) December 6, 2024

O empresário é administrador majoritário de equipes na Europa: Nottingham Forest, da Inglaterra, do Olympiacos, da Grécia, e do Rio Ave, de Portugal. Ele revelou ter contato com dirigentes do Vasco sobre uma futura participação no futebol do clube.

A temporada 2024 teve, novamente, muitos altos e baixos para os vascaínos. No Brasileirão 2024, a equipe chegou a sofrer sustos em relação à zona de rebaixamento, mas conseguiu a vaga na Copa Sul-Americana. O melhor desempenho esteve na Copa do Brasil, competição no qual a equipe caiu na semifinal.