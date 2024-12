Vai jogar Série B e Mundial? Juca: Fluminense é principal candidato à queda

O Fluminense é o principal candidato ao rebaixamento na última rodada do Brasileirão, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Eu acho o Fluminense o principal candidato à queda. Vai ser essa situação bizarra, infelizmente -- jogar o Mundial rebaixado.

Juca Kfouri

Para ficar na Série A, o Fluminense depende na última rodada de um empate no Allianz Parque com o Palmeiras, que ainda luta pelo título.

Se o Flu perder, pode ver Athletico-PR e Bragantino passarem na tabela e cair para a Série B. O Furacão visita o Atlético-MG, também ameaçado, enquanto o Massa Bruta recebe o já rebaixado Criciúma.

O Palmeiras vai ganhar do Fluminense. Se os Atléticos empataram, ambos se safam diante de uma derrota do Fluminense.

E por mais que o Bragantino tenha feito uma campanha horrorosa, ele recebe o Criciúma em casa. Acho que ganha na marra.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao Posse de Bola na íntegra