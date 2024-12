Thiago Silva mostra confiança para jogo contra o Palmeiras, mas admite dificuldade em jogar no sintético

Nesta quinta-feira, o Fluminense, apesar de ter vencido o Cuiabá no Maracanã, não eliminou as chances de rebaixamento. O time, que terminou a 37ª rodada em 15º, com 43 pontos, terá que buscar um empate contra o Palmeiras, dentro do Allianz Parque, para se garantir matematicamente na Série A de 2025.

O zagueiro e capitão Thiago Silva falou sobre o duelo contra o time paulista na última rodada. Para ele, a motivação do Fluminense para o jogo não muda, mesmo contra um Palmeiras tendo que vencer para tentar ser campeão.

"Acho que não muda nossa motivação para esse jogo, independente se o Palmeiras está brigando pelo título ou não. Nosso problema é defender as cores do Fluminense, vamos para lá com o intuito de pontuar, já que só assim não dependeremos de nenhum outro resultado, e vamos ver o que está nos planos de Deus", disse.

Thiago Silva comentou que a equipe já demonstrou força ao longo da competição para fazer o torcedor acreditar em um bom resultado. No entanto, admitiu que não é fácil jogar em gramado sintético.

"Acho que já demonstramos em alguns jogos. Se não me engano, o primeiro turno foi muito abaixo para quem está no Fluminense. Já o segundo turno foi bem proveitoso, nós saímos de uma situação de 89% de chance de cair, e hoje só dependemos de nós. Se essa pergunta tivesse sido feita lá atrás, se nós pudéssemos chegar na última rodada dependendo apenas de nós, eu diria que sim, que eu queria esse momento. Esse momento é nosso, vamos desfrutar, trabalhar os dias que temos e descansar, pois não é fácil jogar no sintético. Nós jogamos na Ligga Arena contra o Athletico e estou com dores até hoje. Essa é até uma pauta para o próximo ano, mas não vem em questão agora. Mas o Fluminense só depende dele, não depende de mais ninguém, a torcida estava na expectativa para que esse drama terminasse hoje, eu também estava. Porém não foi assim, ficou para domingo. Agora vamos nos preparar para estar bem psicologicamente contra o Palmeiras", concluiu.

A decisão contra o Palmeiras, pela última rodada do Brasileirão, acontece neste domingo, às 16h (de Brasília).