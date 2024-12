Thiago Felix conquista ouro inédito do Brasil no levantamento de peso

Thiago Felix, representante do Brasil no mundial de levantamento de peso, conquistou medalha de ouro inédita do país na modalidade nesta sexta-feira (6).

O que aconteceu

O brasileiro faturou a primeira medalha de ouro do país em mundiais, na etapa de arranco, com 121kg na categoria para atletas até 55kg. Ele ficou à frente de Natthawat Chomchuen por apenas um quilo nesta disputa — o adversário ficou com o ouro na pesagem total.

Além do ouro, Thiago conquistou outras duas medalhas na disputa: bronze no arremesso, com 148kg, além de prata no peso total, marcando 269kg totais.

No Campeonato Brasileiro de levantamento de peso deste ano, o atleta quebrou o recorde nacional. Thiago levantou 125kg e ainda garantiu a medalha de ouro no torneio. A competição disputada nesta sexta foi o Mundial Adulto, em Bahrein.