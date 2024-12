São Paulo vai 'limpar folha salarial' por Oscar, diz André Hernan

O São Paulo vai "limpar a folha salarial" para tentar contratar Oscar no início de 2025, explicou o colunista André Hernan no De Primeira.

2025 vai ser um ano de cinto apertado — o São Paulo vai ter que vender.

O Departamento de Futebol trabalha com um orçamento para 2025 e, para o Oscar caber no orçamento, o São Paulo vai ter que limpar a folha salarial.

André Hernan

O colunista listou quatro atletas que devem deixar o Tricolor em 2025.

Tem o Jhegson Méndez, que custou caro, tem um alto salário e que não está jogando — vai ser negociado, vendido ou ter rescisão de contrato, o fato é que não vai ficar.

Orejuela é outro jogador que também foi um erro, uma contratação cara e que não rendeu no São Paulo — vai embora.

O São Paulo deve vender o Nestor e deve vender o Galoppo. O São Paulo vai fazer alguns negócios e liberar alguns jogadores.

André Hernan

Por ora, a conversa entre São Paulo e Oscar é inicial, detalhou Hernan. O Tricolor trata a negociação com cautela, mas nutre expectativa.

Tendo liberação e venda de atletas, aí o São Paulo consegue liberar espaço na folha salarial para fazer uma proposta ao Oscar.

Por enquanto, o que teve foi uma conversa para saber se ele toparia vir, quais eram os planos do Oscar, aquele contato inicial. E houve uma boa recepção nos contatos iniciais.

Agora, o São Paulo se prepara estrategicamente para tentar contratar o Oscar. Vai dar certo? Não se sabe. A expectativa por enquanto é boa.

André Hernan

Abel Ferreira quer quatro reforços no Palmeiras para 2025, diz André Hernan

Abel Ferreira quer quatro reforços para o Palmeiras começar a temporada 2025, informou André Hernan.

O Palmeiras está buscando no mercado quatro posições: um zagueiro, dois jogadores de lado de campo e um centroavante.

O Palmeiras vai atacar essas posições e olha muito para o mercado sul-americano.

André Hernan

Assista ao vídeo:

