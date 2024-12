São Paulo tem que se preocupar em ficar na Série A em 2025, diz Arnaldo

Com a diminuição do investimento no futebol, o São Paulo precisa se preocupar em permanecer na primeira divisão em 2025, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

A questão para o São Paulo é 2025, em que o clube vai apertar os cintos e não vai melhorar um time que tem limites claros.

O São Paulo tem que se preocupar no ano que vem, sobretudo com essa diminuição do nível de investimento como estratégia financeira, em permanecer na primeira divisão. Essa é a realidade.

Arnaldo Ribeiro

Segundo Arnaldo, o São Paulo que vai enfrentar o Botafogo na última e decisiva rodada do Brasileirão está em ritmo de férias e pensando no ano que vem.

O jogo com o Botafogo de fato pouco importa para o São Paulo. O que importa é a temporada de 2025.

Não é uma questão de vai entregar. Além do Botafogo ser melhor que qualquer um, hoje esse São Paulo é do nível dos piores [times do campeonato] há pelo menos quatro rodadas.

Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: Botafogo está ganhando o título, não o Palmeiras perdendo

O Botafogo merece a liderança na última rodada do Brasileirão e será campeão com méritos se ao menos empatar com o São Paulo no Nilton Santos, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira.

Para o colunista, o campeonato está sendo decidido pela vitória do Botafogo no confronto direto sobre o Palmeiras no Allianz Parque.

Não é o Palmeiras que está perdendo o campeonato, é o Botafogo que está ganhando.

Liderou mais rodadas, quando foi preciso foi na casa do Palmeiras e deu uma pancada no Palmeiras. E o jogo se decidiu depois das péssimas trocas feitas pelo técnico do Palmeiras.

Quando ele [Abel Ferreira] abre mão do Aníbal Moreno, ele abre o time e é ali que o Botafogo ganha o jogo. Ali tudo se resolveu — foi um mata-mata.

Eu diria que foi o oitavo mata-mata que o Palmeiras perdeu em casa entre Libertadores, Copa do Brasil e esse, entre aspas, do Brasileiro.

Mauro Cezar

Assista ao comentário:

Vai jogar Série B e Mundial? 'Fluminense é principal candidato à queda', diz Juca

O Fluminense é o principal candidato ao rebaixamento na última rodada do Brasileirão, afirmou o colunista Juca Kfouri.

Eu acho o Fluminense o principal candidato à queda. Vai ser essa situação bizarra, infelizmente -- jogar o Mundial rebaixado.

Juca Kfouri

Veja o comentário:

'Galo foi do céu ao inferno', diz Trajano sobre risco de queda à Série B

O Atlético-MG foi do céu ao inferno na temporada e pode acabar o ano de forma trágica, alertou o colunista José Trajano.

Quem diria que o Galo, que esteve prestes a ganhar campeonato aqui, campeonato ali, aí demite o técnico e pode cair para Série B.

Talvez seja o maior vexame possível na trajetória de um time — é um time que vai do céu ao inferno rapidamente. Se o Galo cair, é a maior tragédia da história de um grande clube.

Até outro dia, podia estar comemorando a Libertadores, Copa do Brasil, mas pelo contrário: o torcedor está roendo as unhas e irritado com o que está acontecendo.

José Trajano

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao Posse de Bola na íntegra