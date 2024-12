São Paulo se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Botafogo pelo Brasileirão

O São Paulo, que recebeu folga na última quinta-feira, se reapresentou e trabalhou sob forte sol na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e iniciou a preparação para o confronto deste domingo, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Zubeldía dividiu o elenco em dois, com uma parte formada pelos atletas titulares na derrota contra o Juventude, na última quarta-feira. Esses jogadores realizaram exercícios de mobilidade, força preventiva e trabalhos regenerativos na parte interna do CT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O restante, por sua vez, fez o trabalho no campo, começando com aquecimento sob o comando dos preparadores físicos. Na sequência, Zubeldía organizou um treino de posse de bola e um jogo com espaço reduzido.

O São Paulo encerra a preparação para o duelo contra o Botafogo na manhã deste sábado, novamente no CT da Barra Funda. O confronto acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

O Tricolor paulista, já garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025, deve entrar em campo com um time alternativo. Calleri, que se recupera de dores na coxa esquerda, deve ficar mais uma vez de fora da lista de relacionados. Para o lugar do argentino, Luis Zubeldía deve optar novamente por André Silva, assim como fez na derrota para o Juventude.