São Paulo registra maior média de público da história do Morumbis

Com a temporada perto do fim, o São Paulo divulgou um dado importante nesta sexta-feira: em 2024, o Tricolor Paulista registrou a maior média de público da história do Morumbis, com cerca de 45.589 pessoas por jogo.

"A atual temporada registrou a média de 45.589 torcedores no MorumBIS em partidas do Tricolor, a maior da história do clube. Foram 32 jogos na nossa casa em 2024. Pelo terceiro ano consecutivo, nossa torcida vem quebrando recordes", diz a publicação do São Paulo em seu perfil oficial no X.

Ao todo, foram 32 partidas realizadas no Morumbis em 2024. A torcida do São Paulo quebrou o recorde de média de público pelo terceiro ano consecutivo. Foram 1.458.870 pessoas no total em jogos realizados na casa são-paulina.

No Campeonato Brasileiro, a torcida do São Paulo fez toda a diferença para a equipe. O Tricolor Paulista é o segundo melhor mandante da competição até aqui, com 39 pontos em 19 jogos. Foram 12 vitórias, três empates e quatro derrotas. Porém, o último duelo no Morumbis no ano não terminou bem: triunfo do Juventude por 2 a 1.

Com 59 pontos em 37 partidas, o São Paulo é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Tricolor visitará o Botafogo, no estádio Nilton Santos. O confronto será neste domingo, às 16h (de Brasília).