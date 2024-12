São Paulo pode devolver Jamal ao Newcastle e abrir 2025 com só um lateral

O São Paulo pode ter de devolver o lateral-esquerdo Jamal Lewis ao Newcastle em janeiro.

O que aconteceu

O jogador está lesionado e, se precisar realizar cirurgia, será devolvido ao clube inglês. Ele teve um trauma no tornozelo esquerdo atuando pela seleção da Irlanda do Norte.

Seu contrato de empréstimo já previa uma cláusula de que o Newcastle poderia chamá-lo de volta em janeiro ou o Tricolor poderia devolvê-lo. No entanto, se não precisar realizar a cirurgia, o Tricolor deve manter o atleta.

Se precisar devolver Jamal, o São Paulo vai abrir 2025 apenas com o jovem Patryck como opção para o setor. O Tricolor já perdeu Welington, em fim de contrato, para o Southampton (ING).

A posição é prioridade da diretoria no mercado de transferências, e o sonho é Wendell, do Porto (POR). No entanto, se o clube português exigir uma compensação financeira, o São Paulo fica em posição complicada no negócio — como revelou o Diretor de Futebol Carlos Belmonte ao UOL.