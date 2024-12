São Paulo frustra torcida em despedida, mas termina ano com bom aproveitamento no Morumbis

O São Paulo se despediu do Morumbis em 2024 na última quarta-feira. O até logo, porém, teve gosto amargo. O time perdeu do Juventude por 2 a 1 e frustrou a torcida que compareceu ao último jogo do Tricolor como mandante nesta temporada.

Apesar do frustrante revés, o São Paulo finaliza o ano com um bom aproveitamento em casa. Ao todo, a equipe jogou como mandante 34 vezes em 2024, obtendo 20 vitórias, oito empates e apenas seis derrotas.

De todas essas partidas, vale lembrar que duas delas foram realizadas fora do Morumbis. O time, todavia, venceu em ambas as oportunidades. O Tricolor bateu o Corinthians em Brasília e o Vasco em Campinas.

Além de somar bons resultados, o São Paulo bateu um recorde histórico em seu estádio. O time registrou sua melhor média de público na história, com 45.589 torcedores, superando a marca do ano passado, de 44.580 torcedores.

Este, aliás, é o terceiro ano consecutivo que o clube supera o recorde de média de público. No último jogo, 31.442 são-paulinos foram se despedir da equipe.

O time de Luis Zubeldía agora se prepara para sua última partida na temporada. O Tricolor encara o Botafogo às 16h (de Brasília) deste domingo, no Nilton Santos, pela última rodada do Brasileirão.

O duelo não vale muito para o São Paulo, já classificado à fase de grupos da Libertadores. Por sua vez, o Botafogo vai entrar em campo para confirmar o título brasileiro.

O time carioca é o líder do torneio, com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado. O Glorioso precisa de um simples empate no Rio de Janeiro para garantir o troféu nacional.

A tendência é que o técnico Luis Zubeldía, sem grandes pretensões, mande a campo um time alternativo. Os titulares da equipe, como Lucas, Luiz Gustavo, Luciano, entre outros, devem ser preservados pelo treinador.

O Tricolor é o sexto colocado do Brasileirão, com 59 pontos conquistados.