RMP: Quem contesta a idolatria de Gabigol não entende o Flamengo

Apesar da saída conturbada, a idolatria de Gabigol no Flamengo é incontestável, afirmou Renato Maurício Prado no UOL News desta sexta (6).

Gabigol está na história do Flamengo. Quem quiser contestar a idolatria do Gabigol no Flamengo, não entende a alma do rubro-negro. Um cara que deu duas Libertadores para o Flamengo. Isso é muito grande.

RMP

Lavieri: Mais fácil brasileiro ganhar Super Mundial que Palmeiras ser tri

As chances de título do Palmeiras no Brasileirão são apenas matemáticas, afirmou Danilo Lavieri.

Existe a chance apenas matemática. Só para falar que não tem um campeão definido. Agora, a chance de o São Paulo ganhar do Botafogo é inexistente. [...] É mais fácil um time brasileiro ser campeão do Super Mundial do que o São Paulo vencer o Botafogo.

Danilo Lavieri

Brasileirão: Quais foram os destaques e decepções do ano? Colunistas opinam

Artur Jorge foi o melhor treinador do Brasileirão, apontaram Renato Maurício Prado e Danilo Lavieri, que também escolheram outros destaques e decepções.

O melhor jogador é o Luiz Henrique, do Botafogo, e o melhor técnico é o Artur Jorge, também do Botafogo.

RMP

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.