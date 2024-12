Sai Red Bull, entra FC: por que time vai mudar de nome para o Super Mundial

O Red Bull Salzburg, um dos representantes da Europa no Super Mundial de Clubes de 2025, vai precisar mudar nome e a identidade visual para poder disputar a competição.

O que aconteceu

A alteração é exigida pela Fifa. A federação não permite que o nome e o escudo dos times participantes façam referência a empresas, como é o caso da Red Bull. Uma das maiores fabricantes de energéticos do mundo, a companhia é participante ativa no esporte, dona de diversos times de futebol e de equipe de Fórmula 1.

Em competições realizadas pela Uefa, o Red Bull Salzburg também faz a mudança. Além de não citar eventuais nomes de empresas donas dos times, na Champions League também não é permitido que uma mesma empresa tenha controle ou exerça influência em mais de um time participante do campeonato. Como a Red Bull também é dona do clube alemão RB Leipzig, o time austríaco realiza a mudança em seu nome, escudo e, consequentemente, uniforme.

No lugar de Red Bull, o time passa a usar FC, sigla para football club (clube de futebol, em tradução livre). No escudo do FC Salzburg, o time "perde" um dos tradicionais touros da marca de energéticos, ficando com apenas um dos desenhos do animal.

No campeonato nacional, equipe utiliza nome e símbolo do Red Bull. Na competição austríaca, o Salzburg segue usando suas definições originais.

Super Mundial de Clubes terá quatro brasileiros

O sorteio que definiu os oito grupos do torneio aconteceu na tarde desta quinta-feira. 32 equipes disputarão a competição, que será realizada entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

Os times se enfrentam dentro de suas respectivas chaves, sendo que as duas melhores equipes avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único e não há disputa pelo terceiro lugar.

Torneio reunirá potências de diferentes países. Times como Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha) e PSG (França) participarão do Mundial. Os representantes do Brasil serão Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.