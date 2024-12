Promessa do UFC, Jean Silva abre o jogo e revela batalha contra crises de ansiedade

Assunto cada vez mais em voga na atualidade, a saúde mental vem deixando de ser um tabu, principalmente para quem sofre com alguns dos males que a afetam, que podem atingir pessoas nas mais diferentes situações. No MMA recentemente, Bruno Blindado revelou que sofre com crises de ansiedade e indicou uma pausa na carreira para se tratar. Agora, outro lutador brasileiro do UFC decidiu abrir o jogo sobre a condição, o paulista Jean Silva.

Mesmo em alta na carreira, tendo vencido suas três primeiras lutas pelo Ultimate, o peso-pena (66 kg) da equipe 'Fighting Nerds' não escapou dos problemas relacionados à saúde mental. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Jean Silva contou que sofreu com crises de ansiedade há pouco tempo. O período, inclusive, coincidiu com a época em que o lutador aguardava por um novo compromisso no octógono mais famoso do mundo.

"Acredito que eu entrei em uma depressão profunda durante duas semanas. Por não ter luta. Durante duas semanas, eu não consegui aparecer na academia, eu estava mal. Hoje - não tenho vergonha de falar isso aí - eu fui em uma consulta, eu passo por psiquiatra... Eu cheguei em um nível de achar que ia morrer. De estar deitado na cama e falar para a minha esposa: 'Carol, eu vou morrer'. A sensação que eu tinha é que eu ia morrer. Fiquei na minha cama, eu tentava ir na academia e não conseguia ficar lá, saia fora. O que eu mais sentia é que eu ia morrer. Passei por uma situação que eu não desejo para ninguém. Infelizmente temos o (Bruno) Blindado que passou por algo bem pior do que eu. Mas é uma parada muito séria", alertou Jean.

Ajuda profissional

Para vencer esta batalha fora do octógono, Jean procurou ajuda profissional. Com o apoio da esposa, o lutador do UFC passou a se consultar com um psiquiatra uma vez por semana e, desde então, tem encontrado a melhora que buscava para tratar sua saúde mental e voltar para a rotina de atleta de alto nível.

"Não tomo remédio, odeio remédio. É um cara que não trabalha com remédio, então é muito bom. A gente combinou bastante porque ele é mais da energia, energeticamente falando, mais vitamina, vitamina mental. Como alimentar o cérebro? Quais palavras? Qual é a energia? Qual é a alegria? Como sintonizar isso? O primeiro passo foi descobrir (o gatilho) e a gente chegou a conclusão que a ansiedade veio porque quando eu estou na luta, eu sinto muito a presença do meu irmão, o Diogo. Fico bem, fico leve, eu sinto que ele está ali comigo. Então, a ansiedade era para sentir essa presença (que eu só sinto) quando estou entrando (na luta)", explicou o peso-pena.

Para minimizar os gatilhos de suas crises de ansiedade, o atleta da Fighting Nerds colocou como objetivo principal se manter o mais ativo possível dentro do octógono. Parte dessa missão já foi cumprida, com um novo compromisso no principal evento de MMA do mundo já encaminhado. No dia 22 de fevereiro, o 'Lord' - como é conhecido - entrará em ação novamente contra Melsik Baghdasaryan, em busca de sua quarta vitória consecutiva no UFC.

