Ponte Preta confirma saída e atacante Gabriel Novaes, ex-São Paulo, retorna ao Bragantino

Reformulando o seu elenco após o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta confirmou a saída do atacante Gabriel Novaes, que tem vínculo com o Red Bull Bragantino até maio de 2026. O time de Bragança Paulista aguarda a definição de sua situação na Série A para traçar novos planos a respeito do futuro do atleta.

Com 25 anos, Gabriel Novaes defendeu a Ponte em 30 partidas e contribuiu com sete gols e três assistências. O atleta, que usou as redes sociais para se despedir do clube, tem passagens também por Goiás, Bahia, Juventude e São Paulo.

"Chegou o dia de me despedir de um clube muito especial. Que desde o meu primeiro dia me recebeu da melhor forma possível. Serei sempre muito grato pela oportunidade de vestir a camisa da Ponte Preta e levarei o clube para sempre em meu coração. Estarei na torcida para que tudo volte ao seu lugar e a Ponte volte a viver momentos especiais como merece. Obrigado aos funcionários, companheiros, diretoria e torcedores pelo respeito e carinho comigo durante o ano", afirmou o jogador.

A Ponte Preta deve definir mais saídas nos próximos dias. Em contrapartida, o clube já tem quatro jogadores acertados para 2025: o goleiro Diogo Silva, ex-Vasco, o zagueiro Saimon, ex-CRB, o lateral Artur, que já passou pelo clube em outras oportunidades, e o volante Rodrigo Souza, ex-São Bernardo.

A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, diante do Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi.