Palmeiras vende 21 mil ingressos para jogo decisivo contra o Fluminense pelo Brasileirão

O Palmeiras já vendeu 21 mil ingressos a dois dias do jogo decisivo contra o Fluminense, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

As entradas começaram a ser vendidas na última quarta-feira, para sócios-torcedores. Já a comercialização geral, aos torcedores comuns, teve início na manhã desta quinta. Ao todo, já são 21.800 entradas esgotadas.

Cabe dizer que o setor Gol Norte terá visibilidade parcial devido à montagem de uma estrutura de palco para receber o show da banda Iron Maiden. Por esse motivo, os ingressos desse setor serão vendidos pela metade do preço.

Para o time alviverde, vale nada mais nada menos do que o título nacional. Para erguê-lo, todavia, a equipe precisará torcer por uma combinação de resultados. O Verdão precisa vencer o seu jogo e contar com uma vitória do São Paulo sobre o Botafogo. Qualquer outro placar dá o troféu aos cariocas.

O Palmeiras é o vice-líder da tabela de classificação da Série A, com 73 pontos, três a menos que o Glorioso. A equipe vem de uma vitória de virada contra o Cruzeiro, triunfo este que a manteve viva briga pelo título.

Já o Fluminense entra em campo para evitar o rebaixamento à Série B. O Tricolor venceu o já rebaixado Cuiabá por 1 a 0 na última quinta-feira, mas ainda reúne chances matemáticas de cair para a Segunda Divisão.

O time carioca figura no 15º lugar do torneio, com 43 pontos, dois acima do Red Bull Bragantino, primeira equipe no Z4. Os comandados de Mano Menezes, portanto, só dependem de si para escapar da queda.

Veja abaixo os preços dos ingressos para Palmeiras x Fluminense, por setor:

Gol Norte - R$ 180



Superior Sul - R$ 220



Superior Leste - R$ 240



Superior Oeste - R$ 240



Gol Sul - R$ 260



Central Leste - R$340



Central Oeste - R$ 360