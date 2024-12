Palmeiras faz treino de posse de bola e terá dois retornos para jogo decisivo contra o Fluminense

O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira e deu sequência à preparação para a partida contra o Fluminense, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O time fez um treino de posse de bola, marcação e enfrentamento em espaço reduzido.

A equipe alviverde terá dois retornos para o duelo decisivo. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral Marcos Rocha, que estavam suspensos diante do Cruzeiro, voltam a ficar à disposição.

Em contrapartida, o zagueiro Vitor Reis recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Sendo assim, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.

O Verdão tem mais uma sessão de treino antes de entrar em campo. O embate com o Fluminense está agendado para as 16h (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque.

Para o time alviverde, vale nada mais nada menos do que o título nacional. Para erguê-lo, todavia, a equipe precisará torcer por uma combinação de resultados. O Verdão precisa vencer o seu jogo e contar com uma vitória do São Paulo sobre o Botafogo. Qualquer outro placar dá o troféu aos cariocas.

O Palmeiras é o vice-líder da tabela de classificação da Série A, com 73 pontos, três a menos que o Glorioso. A equipe vem de uma vitória de virada contra o Cruzeiro, triunfo este que a manteve viva briga pelo título.

Já o Fluminense entra em campo para evitar o rebaixamento à Série B. O Tricolor venceu o já rebaixado Cuiabá por 1 a 0 na última quinta-feira, mas ainda reúne chances matemáticas de cair para a Segunda Divisão.