Multa milionária e contrato até 2029: conheça Kauã, aposta do Corinthians para a Copinha

O Corinthians vai em busca do 12º título de Copinha a partir de janeiro, sob o comando de Orlando Ribeiro. Uma das apostas do Timãozinho é o meia-atacante Kauã Henrique, que recentemente renovou seu contrato até 2029, com uma multa de 100 milhões de euros (R$ 636 milhões).

Meia-atacante, Kauã teve ótimos números pelo sub-17 em 2024. O jovem acumulou 15 gols e três assistências em 37 jogos (28 como titular), sendo o artilheiro da categoria ao lado de Nicolas Araújo.

Kauã costuma atuar pelo lado esquerdo, mas com tendência para ocupar a região central. O atleta se destaca pela capacidade de finalização de média e longa distância e pelo bom controle de bola para se livrar da marcação dos adversários.

O atleta se prepara para fazer uma ótima campanha na Copinha e iniciar com o pé direito sua jornada na categoria sub-20. Em alta, jogador chegou a treinar com a equipe profissional ao longo de 2024.

Kauã está no Corinthians desde 2019 e iniciou a trajetória no clube no futsal. Com bom desepenho, o jovem foi consquistando seu espaço no gramado.

O Timãozinho está no grupo 27 da Copinha, ao lado de Santo André, Rio Branco-AC e Gazin Porto Velho-RO. A sede será Santo André, no ABC Paulista.