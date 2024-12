Messi x Messinho, Neymar x Mbappé: duelos que o Super Mundial aguarda

Ainda faltam seis meses para a bola rolar no Super Mundial de Clubes da Fifa, mas o sorteio esquentou os ânimos para o torneio, que terá duelos à parte logo na fase de grupos.

Messiverso?

Palmeiras e Inter Miami estão no mesmo grupo, o A. Cabeça de chave, o Alviverde enfrentará o time do país sede no terceiro e último jogo da chave, após pegar Porto e Al Ahly.

Com isso, Lionel Messi vai encarar Estevão, o Messinho. A joia brasileira recebeu o apelido em alusão ao craque argentino ainda quando estava na base do Cruzeiro.

Neymar x Mbappé

Outro duelo à parte pode ser o reencontro de Neymar e Mbappé, ex-companheiros de PSG. Isso porque o Al Hilal caiu junto do Real Madrid no Grupo H, e o caminho dos dois atacantes deve se cruzar novamente, só que agora de lados opostos.

A relação entre eles, que já era turbulenta, azedou ainda mais depois do fim da parceria. No entanto, a situação de Neymar no clube saudita é incerta para o próximo ano, o que pode fazer com que os atletas não se enfrentem em campo.

Abel Ferreira encara ex-colega

Técnico Abel Ferreira em ação quando comandava o Braga (Portugal), em 2019 Imagem: Getty Images

Abel Ferreira e Vítor Bruno, técnico do Porto, já trabalharam no mesmo clube, embora não atuassem juntos diretamente. Bruno era auxiliar técnico de Sérgio Conceição no Braga desde julho de 2014 quando Abel Ferreira assumiu como técnico do time B, no início de 2015.

Estiveram ao mesmo tempo na agremiação por cerca de quatro meses. Vítor Bruno seguiu como auxiliar em outros clubes até que chegou ao Porto, em 2017, mantendo o mesmo cargo. Foi promovido a treinador principal no início desta temporada.

Flamenguistas reveem conhecidos

David Luiz celebra vitória do Chelsea sobre o Huddersfield pelo Inglês Imagem: Reuters/John Sibley

Filipe Luís e David Luiz se reencontrarão com o Chelsea no Grupo D. O atual técnico e ex-lateral ficou uma temporada nos Blues, enquanto o zagueiro defendeu o clube londrino por seis anos, entre duas passagens.

O Rubro-negro, por sua vez, também terá pela frente o León, seu algoz na Libertadores de 2014. Naquela época, times mexicanos ainda disputavam o torneio sul-americano.

Griezmann contra ex-companheiros de seleção

Craque do Atlético de Madri, o francês Griezmann vai enfrentar seus antigos colegas de quando defendia a seleção. Campeão do mundo em 2018, o atacante de 33 anos anunciou em setembro que se aposentaria dos Les Blues.

Lucas Hernández, Kimpembe, Dembelé e Kolo Muani são alguns dos velhos conhecidos que ele terá de enfrentar no gramado.