Fim do MSN? Messi cita Suárez, mas esquece Neymar ao listar lendas do Barça

Lionel Messi protagonizou um dos ataques históricos do Barcelona, entre 2014 e 2017, ao lado de Luis Suárez e Neymar. Só que o argentino se esqueceu de um integrante do "trio MSN" ao listar, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, as lendas do clube blaugrana.

Há dois que me marcaram muito, por motivos diferentes: Pep [Guardiola, atualmente no Manchester City], porque foi meu técnico durante muitos anos e conseguimos coisas incríveis que nunca tínhamos imaginado. E Ronaldinho, porque a maneira como me recebeu, como me ajudou, me ajudou muito nos meus primeiros momentos no time principal [do Barcelona]. Lionel Messi

Também me lembro muito do Andrés [Iniesta] ou do Xavi como companheiros, e dos três que jogam comigo aqui no Inter Miami [Busquets, Alba e Suárez], que também são amigos. E, claro, uma menção especial para Tito Vilanova, a quem sentimos tanto a falta.

O trio MSN

Juntos, Messi, Suaréz e Neymar marcaram 364 gols em 450 jogos pelo Barcelona. A temporada 2015/16 foi a mais goleadora do trio, com 131 gols (59 de Suárez, 41 de Messi e 31 de Neymar).

A parceria foi eleita pelo portal Transfermarkt como a mais letal do século 21. O trio foi encerrado em 2017, com a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain.

Foram nove títulos conquistados no período: uma Liga dos Campeões, uma Copa do Mundo de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis, uma SuperTaça Europeia, uma SuperTaça Espanhola e três Copas do Rei.

Atualmente, Messi e Luis Suárez estão no Inter Miami, enquanto Neymar está no Al-Hilal. O trio pode se reencontrar no meio do ano que vem, em uma eventual final do Super Mundial da Fifa.