Leclerc lidera 1º treino livre, mas sofre punição no GP de Abu Dabi de F-1

Charles Leclerc abriu o GP de Abu Dabi de Fórmula 1 com sentimentos opostos. O piloto da Ferrari liderou o primeiro treino livre, mas poucos minutos depois foi punido com a perda de 10 posições no grid de largada de domingo, quando será disputada a última corrida da temporada, no Circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos. O brasileiro Felipe Drugovich anotou o nono melhor tempo.

O piloto de Mônaco anotou o tempo de 1min24s321 na primeira atividade da pista no fim de semana. Ele deixou para trás o inglês Lando Norris, da McLaren, e a dupla da Mercedes, formada pelos britânicos Lewis Hamilton e George Russell. O francês Pierre Gasly, da Alpine, completou o Top 5.

O resultado animou a Ferrari, que está na briga pelo título do Mundial de Construtores com a McLaren, uma vez que Leclerc ficou à frente de Norris, o principal piloto da equipe rival nesta temporada. O problema é que, ao fim do treino, Leclerc foi avisado sobre uma punição para a corrida de domingo.

Ele perdeu 10 posições no grid de largada por ter trocado um dos componentes do seu motor, ligado ao armazenamento de energia. O problema chegou a adiar o início do treino do piloto, que ficou 20 minutos nos boxes quando a atividade já havia começado. A punição acontece no momento decisivo do campeonato, em que a Ferrari está 21 pontos atrás da líder McLaren.

Quando foi para a pista - completou 19 voltas -, Leclerc viveu situação inédita na história da F-1. Pela primeira vez, dois irmãos disputaram uma atividade de pista pela mesma equipe na categoria. Isso porque Artur, seu irmão, de 24 anos, participou da primeira sessão de Abu Dabi pela equipe italiana. Foi o 18º mais rápido, com 1min26s179, quase dois segundos mais velho que o experiente irmão.

A sessão contou ainda outros cinco pilotos de testes de diversas equipes na pista. Um deles, Isack Hadjar, é rival de Gabriel Bortoleto na disputa pelo título da Fórmula 2, neste fim de semana, também em Abu Dabi. Ele substituiu o holandês Max Verstappen, campeão antecipado da temporada.

DRUGOVICH SE DESTACA

Presente no primeiro treino livre, Felipe Drugovich foi o melhor piloto de teste da sessão. Pilotando uma Aston Martin, equipe da qual é reserva, o brasileiro registrou o nono melhor tempo: 1min25s471. Ele ocupou a vaga do titular canadense Lance Stroll, que forma dupla com o espanhol Fernando Alonso.

Os demais pilotos testes que foram para a pista são Ryo Hirakawa, Ayumu Iwasa e Luke Browning. Outra novidade do dia foi o australiano Jack Doohan, que entrou mais cedo do que esperava na Alpine, na vaga do francês Esteban Ocon, dispensado pela equipe antes do fim do campeonato.

Os pilotos voltam à pista às 10 horas (de Brasília) desta sexta-feira para o segundo treino livre da etapa. No sábado, a terceira sessão livre será às 7h30. O treino classificatório está marcado para as 11h. E a corrida, no domingo, tem largada para as 10 horas.

Confira o resultado do 1º treino livre da F-1:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min24s321

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min24s542

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min24s806

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min25s165

5º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min25s333

6º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min25s373

7º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min25s382

8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min25s444

9º - Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin), 1min25s471

10º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min25s483

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min25s504

12º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min25s563

13º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min25s611

14º - Ryo Hirakawa (JAP/McLaren), 1min25s874

15º - Isack Hadjar (ARL/Red Bull), 1min25s877

16º - Zhou Guanyu (CHN/Kick Sauber), 1min25s921

17º - Ayumu Iwasa (JAP/RB), 1min26s121

18º - Arthur Leclerc (MON/Ferrari), 1min26s179

19º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min26s304

20º - Luke Browning (ING/Williams, 1min26s519