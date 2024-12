Lavieri: Mais fácil brasileiro ganhar Super Mundial que Palmeiras ser tri

As chances de título do Palmeiras no Brasileirão são apenas matemáticas, afirmou Danilo Lavieri no UOL News, nesta sexta (6).

Na opinião do colunista, seria mais fácil um time brasileiro ser campeão do Super Mundial em 2025 do que o Palmeiras tirar a diferença de três pontos para o Botafogo no Brasileirão deste ano.

Existe a chance apenas matemática. Só para falar que não tem um campeão definido. Agora, a chance de o São Paulo ganhar do Botafogo é inexistente. [...] É mais fácil um time brasileiro ser campeão do Super Mundial do que o São Paulo vencer o Botafogo.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.