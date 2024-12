Zico x craques dos anos 80: eleição opõe ídolos no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo se aproxima da eleição que vai definir o novo presidente do clube no próximo triênio. Entre vários apoios declarados nos últimos meses, ídolos do clube se dividem entre os candidatos. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee disputam o pleito.

O que aconteceu

Zico já declarou apoio a Bap. Ele afirmou ser uma pessoa em que "confia demais" e relembrou da importância de Baptista para o clube em 2012.

O maior ídolo da história do Flamengo vai na contramão dos demais. Já está descartado, porém, que Zico vá ocupar qualquer cargo em uma eventual gestão.

Leandro, Andrade, Mozer, Uri Geller e Nunes estão com Dunshee. Todos os craques da geração de ouro dos anos 80 fizeram parte do evento de lançamento da chapa do candidato da situação e alguns até gravaram vídeos declarando o apoio.

Leandro é o atual embaixador dos Consulados e Embaixadas da gestão Landim. Uri Geller também é funcionário do clube no FlaMaster. Nunes tem uma escolinha em parceria com o Fla. Andrade e Mozer costumam frequentar a sede da Gávea e participar de eventos.

A eleição para presidente do Flamengo acontece nesta segunda-feira. Os sócios votam presencialmente na sede da Gávea a partir das 8h em urnas eletrônicas. Quem vencer será o sucessor de Rodolfo Landim entre 2025 e 2027.