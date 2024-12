Jogo entre Atlético-MG e Athletico-PR contra o Z4 será sem público na Arena MRV

O Atlético-MG dependerá apenas da comissão técnica e dos jogadores para permanecer na Série A. Nesta sexta-feira, dois dias antes de enfrentar o Athletico-PR, o Galo informou que a partida será na Arena MRV, mas não terá a presença de público por conta da punição no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Em nota oficial divulgada nesta sexta, o Atlético-MG informou que tentou solicitar um efeito suspensivo para contar com a torcida no último jogo do ano. Contudo, segundo o clube mineiro, o STJD não se manifestou sobre o pedido. Assim, o time apenas acatou a decisão prévia do Tribunal.

"Diante da ausência de manifestação do STJD sobre o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Clube, e sobre os esclarecimentos solicitados em relação à punição aplicada, o Galo deverá jogar a partida deste domingo (8/12) com portões fechados, cumprindo o terceiro jogo da pena que lhe foi imposta", publicou o time nas redes sociais.

O Atlético-MG foi punido inicialmente com multa de R$ 198 mil e perda de mando de campo por seis jogos em função da confusão na final da Copa do Brasil, na Arena MRV, em que o Galo perdeu para o Flamengo e ficou com o vice. A equipe mineira, então, jogou na Arena Independência contra Botafogo e Juventude, respectivamente.

Após o clube mineiro ter cumprido duas partidas longe de seu estádio, o STJD liberou a utilização da Arena MRV. Com isso, o Atlético-MG disputará seu último duelo do ano em casa, mas sem a presença de torcida.

Nos próximos três jogos de punição, segundo a decisão do Tribunal, ainda existe a possibilidade de mulheres, idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência serem liberados para acompanharem os confrontos dentro do estádio.

O Atlético-MG chega para a última rodada do Brasileirão pressionado e com chances de rebaixamento. Apesar de ter apenas 3,8% de chances de queda segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Galo não vence há 12 jogos e ainda vai para a partida sem um técnico efetivo, já que Gabriel Milito foi demitido na última quarta-feira.

Sem a presença de público na Arena MRV, o Atlético-MG recebe o Athletico-PR neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 38ª e última rodada da Série A. O Galo precisa de um simples empate para fugir da Série B. Se perder para o Furacão, o time mineiro pode permanecer na elite caso Fluminense e Red Bragantino não consigam vencer seus compromissos contra Palmeiras e Criciúma, respectivamente.