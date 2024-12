Ian Machado Garry admite que foi finalizado por adversário do UFC 310 em treino

Ian Machado Garry tem um compromisso de extrema importância nos meio-médios (77 kg) do Ultimate. No 'co-main event' do UFC 310, show programado para acontecer neste sábado (7), em Las Vegas (EUA), o irlandês enfrenta o temido Shavkhat Rakhmonov, lutador que conhece bem, em duelo de invictos no MMA. Na promoção do combate, o cazaque revelou que, em um treinamento realizado na academia 'Kill Cliff FC' no passado, finalizou 'The Future', que não fugiu da polêmica.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play

No 'media day' do UFC 310, realizado na última quarta-feira (4), Garry, sincero, não fez rodeio e admitiu que foi finalizado por 'Nomad' em um sparring. No entanto, se engana quem pensa que o irlandês passou a temer a luta por conta do ocorrido. Pelo contrário, 'The Future' minimizou o episódio com Rakhmonov no treino.

De acordo com o atleta, o sparring foi realizado anos atrás e, justamente por isso, seria errôneo de sua parte e também da do cazaque, considerar que o nível de ambos permaneceu o mesmo. Como costuma visitar diversas academias ao redor do mundo buscando evolução, Garry garantiu que se transformou em um lutador completamente diferente e prometeu dar o troco em Shavkhat, agora em uma luta oficial.

"Se ele quiser se agarrar a um momento de sucesso no treinamento de dois anos atrás e pensar que sou o mesmo lutador daquela época, então ele estaria redondamente enganado. Não acredito que ele vá se apegar a algo assim. Acho que ele está sendo honesto, dizendo que isso aconteceu e aconteceu. Não estou dizendo que não aconteceu, mas se eu sentar aqui e contar os nomes que venci em sparring, isso simplesmente não é relevante e seria uma conversa muito diferente. Ele tem que fazer isso no sábado à noite. Vou lá e mostrar para ele que sou muito melhor do que ele pode imaginar", declarou o atleta.

Registro de Garry no MMA

Ian Machado Garry, de 27 anos, é uma espécie de sensação do UFC, está invicto no MMA e promete marcar época no esporte. O irlandês iniciou sua trajetória na modalidade em 2019 e venceu as 15 lutas que disputou. Atualmente, o atleta se encontra na sétima posição no ranking dos meio-médios da companhia. Seus principais triunfos na carreira foram sobre Geoff Neal, Michael Page e Neil Magny.