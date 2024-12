Há 15 anos, Flamengo conquistava o hexa do Brasileirão após arrancada nas últimas rodadas

De forma heroica, há 15 anos, o Flamengo conquistava o hexacampeonato do Brasileirão. Em 2009, o Mengão venceu o Grêmio na última rodada por 2 a 1 com um gol de cabeça do zagueiro Ronaldo Angelim, coroando uma grande campanha do clube carioca no segundo turno.

O início do Flamengo no torneio foi muito ruim. A equipe oscilava muito, mesmo com a chegada de Adriano, que estreou no Mengão na quarta rodada. O Imperador comandava vitórias do rubro-negro, mas algumas rodadas depois o time não engrenava e seguia perdendo, chegando a alcançar até três derrotas seguidas no torneio.

? Bonita foi a festa do Hexa com o Imperador! O gol do Angelim no escanteio que o Pet cobrou...? ???? Há exatos 15 anos (2009), o MENGÃO vencia o Grêmio por 2 a 1, de virada, no Maraca, com gols de David Braz e Ronaldo Angelim, e conquistava o HEXA do Brasileirão!... pic.twitter.com/uIGSSJnQ3X ? Flamengo (@Flamengo) December 6, 2024

No segundo turno, o Flamengo começou no sétimo lugar. Com o interino Andrade no comando, o Mengão conseguiu uma arrancada espetacular, alcançando a liderança do Brasileirão na penúltima rodada, após uma vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians, em Campinas.

Na última rodada, o Flamengo disputava o título com três equipes: Internacional, São Paulo e Palmeiras. Entretanto, o Mengão dependia apenas de si, precisando de uma vitória simples contra os reservas do Grêmio para se sagrar campeão. A glória foi alcançada com um gol do zagueiro Ronaldo Angelim, que marcou na reta final e deu números finais à vitória carioca por 2 a 1. O outro tento rubro-negro foi feito por David Braz.