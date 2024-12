Grêmio prepara ações para despedida de Geromel contra o Corinthians

O zagueiro Geromel faz neste domingo, contra o Corinthians, seu último jogo com a camisa do Grêmio. Em homenagem ao defensor, o Tricolor Gaúcho está preparando uma série ações especiais para sua despedida.

O clube confeccionará 30 mil máscaras do zagueiro gremista e as distribuirá para os torcedores que estiverem presentes na Arena do Grêmio. Também serão produzidas nove mil braçadeiras de capitão de Geromel e três mil adesivos sobre a despedida. Os materiais poderão ser retirados em uma tenda em frente à loja do time na Esplanada do estádio.

A despedida também marcará o último dia da exposição do zagueiro, que foi inaugurada no dia 23 de novembro. Os torcedores poderão relembrar momentos do defensor com a camisa do Grêmio, além de camisas, chuteiras e troféus que estão em exibição.

THE LAST DANCE ??3?? Domingo é dia de despedida. Dia de marcar presença na arquibancada para reverenciar o capitão Geromel. Por isso, organizamos uma série de homenagens ao nosso ídolo e tu pode fazer parte desta história.? Saiba mais em: https://t.co/V9Ex2GYoQd pic.twitter.com/ow1epS8TmX ? Grêmio FBPA (@Gremio) December 6, 2024

Após o apito final, uma homenagem será prestada em campo para Geromel, e os torcedores poderão aguardar no estádio para acompanhar a ação.

Contratado em 2013, Geromel possui 407 jogos pelo Tricolor Gaúcho, com 15 gols e seis assistências. No período, o zagueiro de 39 anos conquistou a Copa do Brasil, em 2016, a Libertadores, em 2017, e a Recopa Sul-Americana, em 2018, além de sete Campeonatos Gaúchos e quatro Recopas Gaúchas.

O duelo contra o Corinthians, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.