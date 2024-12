Giay vence concorrência de Mayke e volta a ter chance como titular no Palmeiras depois de dois meses

O Palmeiras teve mudanças nas laterais para enfrentar o Cruzeiro. Pelo lado direito, o Verdão já sabia que não poderia contar com Marcos Rocha, que cumpriu suspensão. A expectativa era a de que Mayke ocupasse essa vaga, mas Abel Ferreira surpreendeu e voltou a dar chance para Giay como titular.

Com isso, o argentino voltou a ter chance como titular depois de mais de um mês. A última vez que ele havia começado um jogo foi no dia 5 de outubro, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Depois disso, ele teve mais uma chance, no empate por 2 a 2 com o Fortaleza. Na oportunidade, ele atuou por pouco mais de 20 minutos, saindo do banco de reservas para ocupar a vaga deixada por Mayke, titular naquela ocasião.

O duelo com o Massa Bruta, aliás, foi o último do argentino na sequência que teve como titular. Na oportunidade, com Mayke e Marcos Rocha lesionados, Giay aproveitou a oportunidade e engatou três jogos entre os onze iniciais. Depois, com ambos recuperados, viu os minutos diminuírem.

Giay foi contratado pelo Palmeiras na janela de transferência do meio do ano. O argentino tem contrato com o Alviverde até 2029. Desde sua chegada ao Verdão, o ex-San Lorenzo disputou 11 jogos, nove como titular.

Para a última rodada do Brasileirão, o Palmeiras conta com o retorno de Marcos Rocha. Com isso, o veterano deve voltar a assumir a posição. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira entra em campo no domingo para enfrentar o Fluminense, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.