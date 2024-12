Galo chega à última rodada do Brasileirão sob pressão do rebaixamento

De finalista da Libertadores a integrante da temida disputa contra o rebaixamento no Brasileirão 2024. O Atlético-MG foi literalmente do céu ao inferno em poucos dias. Apesar de ter uma pequena chance de queda, o Galo atuará pressionado no domingo contra o Athletico-PR, na Arena MRV.

Para piorar, o aproveitamento do Atlético-MG nas últimas rodadas do Brasileirão 2024 é terrível. Em 10 jogos, foram 3 empates e 7 derrotas, com apenas 10% de aproveitamento. Foram 6 gols marcados e 16 sofridos.

O reflexo da péssima fase veio na troca da comissão técnica antes do encerramento da temporada. Depois da derrota para o Vasco, a diretoria resolveu dispensar o treinador argentino Gabriel Milito.

Em 14º lugar na classificação, O Atlético-MG precisa de um simples empate para fugir da Série B. Se perder para o Athletico-PR, o Galo pode permanecer na Série A caso Fluminense e Bragantino não consigam vencer seus compromissos contra, respectivamente, Palmeiras e Criciúma.