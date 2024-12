Gabigol abre o jogo e faz desabafo sobre relação com Tite no Flamengo: 'Foi me corroendo'

O atacante Gabigol fez um desabafo nesta sexta-feira sobre a relação que teve com o técnico Tite no Flamengo. O treinador foi demitido da equipe carioca no final do mês de setembro. E o atacante está de saída do clube, em fim de contrato, ainda sem definir o seu futuro.

Gabigol teve pouco espaço no time rubro-negro enquanto Tite estava no comando. "Tive um ano praticamente que não joguei. Um ano muito difícil para mim. A questão do doping, a questão de um treinador também, que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Tem vários treinos que foram difíceis para mim. Vários jogos em que entrei cinco minutos, três minutos. Isso foi me corroendo por dentro", afirmou.

O jogador deu detalhes sobre esse período na série "Até o Fim", que mostra a trajetória do atleta no Flamengo e foi lançada no recém-criado canal do jogador no YouTube. "No final de tudo, na final da Copa do Brasil, que é um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, na final fazer dois gols... é realmente diferente. Realmente importa para mim. Porque não são só os dois gols, né? Mas as coisas que eu vim sofrendo de antes para chegar ali", desabafou.

A relação entre Gabigol e Tite já era estremecida antes dos tempos de Flamengo. O treinador não convocou o atleta para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O fato incomodou Gabigol, que chegou a "cutucar" o técnico na festa do título do time carioca da Copa Libertadores de 2022.

Após a saída de Tite do Flamengo, Gabigol voltou a ter mais espaços na equipe, comandada por Filipe Luís. O atacante foi decisivo para a conquista da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. Mesmo assim, Gabigol não irá permanecer no Flamengo para a disputa da próxima temporada.