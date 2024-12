Fred Bruno é escolhido como novo apresentador do Globo Esporte SP

A edição paulista do Globo Esporte, programa esportivo diário mais popular do país, tem um novo apresentador: o jornalista e ex-BBB Fred Bruno.

O que aconteceu

Fred será o sucessor de Felipe Andreoli. O antigo apresentador ficou dez anos na emissora, mas anunciou sua saída recentemente.

Ele assume o comando do programa a partir do início de 2025. Por enquanto, o programa no tradicional horário do almoço está sendo apresentado por outros profissionais da casa.

Fred Bruno, novo contratado da Globo Imagem: Wallace Teixeira/Globo

O influenciador chegou ao novo cargo com menos de quatro meses de empresa. Ele foi contratado pela Globo em agosto e vinha produzindo conteúdos para redes sociais e para o Sportv.

Fred construiu carreira na internet e fez sucesso no canal Desimpedidos. Ele também participou do Big Brother Brasil 23 e depois se dedicou à vida de influenciador.

Por mais que eu tenha me preparado a vida toda para isso, é quase surreal anunciar que esse momento finalmente chegou. Doze anos após minha formatura na faculdade de Jornalismo, ver onde meu trabalho, minha família e meus fãs me levaram me traz uma gratidão imensa e uma felicidade inexplicável.