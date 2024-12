Flick não vê problema em ausência do Barcelona no Mundial de 2025: "Bom para os jogadores descansarem"

Fora do Mundial de 2025, o Barcelona acompanhará a primeira edição do torneio longe dos gramados. Técnico do clube catalão, Hansi Flick, no entanto, não vê grande problema na ausência da equipe na competição, que será disputada entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, período de férias dos times europeus. Para ele, o fato de o Barça não participar da disputa será positivo para que os jogadores possam descansar.

"Não tenho o que falar sobre isso porque não é algo que eu posso mudar. Não vamos participar (do Mundial). Mas quando penso nisso e em meus jogadores, acredito que tenham muita carga nessa temporada e talvez seja bom para eles descansar um pouco. Com isso, podemos ter uma pré-temporada melhor para o ano que vem", afirmou o técnico em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

?? HANSI FLICK: "Betis is a good team with experienced players. They always press up high and we will have to stay vigilant." #BetisBarça pic.twitter.com/Y4PCya7zGk ? FC Barcelona (@FCBarcelona) December 6, 2024

Em setembro de 2024, uma polêmica sobre o aumento de jogos no calendário surgiu após Rodri, meio-campista do Manchester City, afirmar que os jogadores estavam perto de fazer uma greve. Com a criação do Mundial neste novo formato, alguns atletas podem ficar até três temporadas sem férias, caso tenham disputado a Copa América ou a Eurocopa e sejam convocados para a Copa do Mundo de 2026 por suas seleções.

O técnico do Barcelona, então, acredita que tal descanso para seus jogadores seja bom para terem uma preparação melhor para a temporada 2025/2026. O Barça não participará do Mundial de 2025 por não ser o segundo clube espanhol melhor colocado no ranking da Uefa. Apenas duas equipes de cada país podem disputar o torneio. O Real Madrid, por ter sido campeão da Liga dos Campeões, ocupa uma vaga. A segunda foi para o Atlético de Madrid, acima dos catalães no ranking.

Na liderança de LaLiga, com 37 pontos, o Barcelona teve boa primeira metade de temporada com Hansi Flick. São 21 partidas, com 16 vitórias, um empate e quatro derrotas. O clube volta a campo neste sábado, às 12h15 (de Brasília), contra o Real Betis.