Fernando Seabra elogia o RB Bragantino e projeta decisão contra o Criciúma

O RB Bragantino venceu o Athletico-PR, nesta quinta-feira, por 2 a 1, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena. Depois do jogo, o treinador Fernando Seabra elogiou a atuação da equipe e destacou a valentia para buscar a vitória fora de casa.

"Hoje, a equipe teve o mérito de encontrar um cenário que seria todo adverso e ter a capacidade de jogar futebol. Vimos, principalmente no primeiro tempo e no início do segundo tempo, uma equipe que buscou colocar a bola no chão, quebrar as linhas do Athletico-PR jogando. Mas uma equipe que também soube lutar e ser aguerrida nos momentos em que era necessário. As dificuldades fazem parte quando você enfrenta um jogo como esse. Nosso desafio, quanto profissionais do futebol, pessoas, é no momento mais difícil, a gente crescer. Encaixamos uma jogada lúcida, um contra-ataque. Venho sempre conversando com os jogadores para que tenhamos mais repertório, criemos mais chances no jogo. Na valentia, na coragem, na persistência, gerou uma chance de gol e fizemos", disse Fernando Seabra.

????? ???? ? ???! ? Com dois gols de Eduardo Sasha, o Massa Bruta vence o Athletico Paranaense, na Ligga Arena, por 2 a 1, e segue vivo na briga pela permanência na série A. ? pic.twitter.com/YIY8o2hLlI ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 6, 2024

Com o resultado, o RB Bragantino foi aos 41 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição. No entanto, a equipe de Bragança Paulista depende apenas de si para escapar da Série B. Uma vitória sobre o Criciúma, já rebaixado, garante o time na Primeira Divisão.

"Não vai facilitar em nada. A gente sabe como foi competitiva a temporada do Criciúma, a qualidade que essa equipe tem. Sei do tamanho do desafio que vamos enfrentar. Tem um aspecto: eles jogaram ontem (quarta), têm um dia a mais de recuperação e não tem a viagem. Embora a gente jogue na nossa casa, existe essa vantagem, por outro lado, existe essa desvantagem", projetou o treinador.

O RB Bragantino recebe o Criciúma, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Em caso de empate ou derrota, a equipe do técnico Fernando Seabra será rebaixada.