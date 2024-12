Evertton Araujo prolonga contrato com o Flamengo

O Flamengo definiu a renovação de contrato de uma das suas revelações do elenco. O time carioca anunciou nesta sexta-feira um novo vínculo com o volante Evertton Araujo.

"O volante Evertton Araujo renovou com o Mengão até dezembro de 2028! Muito sucesso, Garoto do Ninho", destacou o Rubro-Negro nas redes sociais.

Aos 21 anos, Evertton Araujo tinha um contrato anterior com o Flamengo até o fim de 2026. Na atual temporada, ele ganhou espaço no elenco e disputou 24 partidas. Seu grande momento foi o gol marcado no empate contra o Athletico-PR, no mês de junho.

Com a chegada de Filipe Luís ao comando técnico, Evertton Araujo recebeu uma sequência importante no Flamengo. Ele foi titular em oito dos últimos nove jogos do time.

Na base, Evertton Araujo teve passagens por Cruzeiro, Botafogo e Volta Redonda. Ele foi contratado pelo Flamengo em 2022 para defender a equipe sub-20.