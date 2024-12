Em homenagem aos 110 anos, Palmeiras lança tênis junto com a Puma

Nesta sexta-feira, o Palmeiras lançou um tênis em homenagem aos 110 anos do clube, completados em agosto de 2024. O modelo, feito em conjunto com a Puma recebe o nome de Dista Runner SEP.

O modelo tem como destaque a cor verde, com detalhes em branco, vermelho e dourado. Há outros detalhes, como a inscrição "S.E.P. 110 ANOS" no calcanhar, a Cruz de Savoia no pé esquerdo, o escudo do Palmeiras no pé direito e o hino do clube impresso nas palmilhas.

Para o lançamento, a ilustradora Sarah Kamada foi convidada para criar uma arte especial do modelo, reforçando a conexão entre futebol, arte e paixão pela história do clube.

A edição limitada do tênis já está disponível nas lojas físicas do Palmeiras, no site palmeirasstore.com, no site da Puma e na loja da Puma no Shopping Morumbi. O modelo tem o valor de R$ 799,90.

O Palmeiras ainda luta pelo título do Campeonato Brasileiro em 2024. Com 73 pontos, em segundo lugar, o Verdão precisa vencer o Fluminense e contar com uma derrota do Botafogo (líder, com 76 pontos) para o São Paulo na última rodada. O Alviverde se consagraria campeão pelo número de vitórias.