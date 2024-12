Dois brasileiros são indicados ao prêmio de melhor jogador de novembro no Campeonato Inglês

Os brasileiros Matheus Cunha, do Wolverhampton, e João Pedro, do Brigthon, foram indicados ao prêmio de melhor jogador do mês de novembro no Campeonato Inglês, nesta quinta-feira. O vencedor será revelado na próxima semana.

Matheus Cunha foi líder em participações em gols na competição no mês de novembro, com seis em quatro partidas. O brasileiro deu uma assistência no empate do Wolves com o Crystal Palace (2 a 2), marcou e deu passe para gol na vitória sobre o Southampton (2 a 0) e balançou as redes duas vezes e deu uma assistência na goleada para cima do Fulham (4 a 1). Na derrota diante do Bournemouth (4 a 2), o atacante passou em branco.

O brasileiro ainda tem três gols concorrendo ao prêmio de mais bonito do mês.

These eight players lit up the Premier League in November ? Who should win @EASPORTSFC Player of the Month?#PLAwards ? Premier League (@premierleague) December 5, 2024

Por outro lado, João Pedro, que voltou de lesão em novembro, disputou três jogos e participou diretamente de quatro gols. O atacante marcou e deu assistência, depois de sair do banco, na vitória do Brigthon sobre o Manchester City (2 a 1) e repetiu a dose no triunfo diante do Bournemouth (2 a 1). O jogador só passou em branco no empate com o Southampton (1 a 1).

A dupla brasileira concorre ao prêmio de melhor jogador de novembro com Bruno Fernandes (Manchester United), Ryan Gravenberch (Liverpool), Martin Odegaard (Arsenal), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool) e Yoane Wissa (Brentford).

O vencedor será decidido após votação popular e pelo painel de especialistas do Campeonato Inglês.