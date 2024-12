Corinthians pode ser campeão do returno do Campeonato Brasileiro

Com uma arrancada histórica de oito vitórias seguidas no Brasileirão, o Corinthians saiu de candidato ao rebaixamento para a fase da pré-Libertadores. Como prêmio, o Timão ainda pode terminar a competição como o campeão do segundo turno, dependendo de uma combinação de resultados na última rodada.

No returno, o Corinthians conquistou 34 pontos, com dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O clube do Parque São Jorge está na quarta posição na classificação do segundo turno, atrás de Internacional, Palmeiras e Botafogo. O líder é o Colorado, com 37 pontos, junto com o Verdão. O Glorioso possui 36.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Para que o Corinthians seja o campeão do returno, precisa vencer o Grêmio na última rodada e torcer por derrotas de Inter e Palmeiras, junto com um tropeço do Botafogo em casa com o São Paulo. Além disso, o Timão precisaria desempatar com o Colorado no saldo de gols. O Timão um número positivo de 14 tentos, contra 18 do time gaúcho.

Com 53 pontos em 37 jogos, o Corinthians é o sétimo colocado do Brasileirão e já está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores. Na última rodada, o Timão visita o Grêmio no Rio Grande do Sul, neste domingo, às 16h (de Brasília).