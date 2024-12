Corinthians não abre mão de João Pedro Tchoca, e zagueiro é esperado em pré-temporada

O Corinthians não abre mão ter o zagueiro João Pedro Tchoca no elenco que vai iniciar a temporada de 2025. O beque teve bom desempenho na campanha do Ceará na Série B, emprestado, e é aguardado no CT Joaquim Grava em janeiro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Ceará mostrou interesse em contar com Tchoca em definitivo, e outros clubes também sinalizaram o desejo de adquiri-lo. No entanto, a diretoria do Corinthians deixou claro que conta com o beque para a reapresentação do elenco.

Tchoca subiu para o profissional no começo do ano, logo após fazer parte do título da Copinha. O atleta jogou apenas três partidas no time de cima, sendo uma como titular. Todas suas oportunidades foram com António Oliveira, antecessor de Ramón Díaz.

Tchoca participou de 10 jogos pelo Ceará na Série B, sendo nove como titular. O jovem de 20 anos foi emprestado ao Vozão em agosto para ter mais minutos.

O setor defensivo é um ponto de atenção para a diretoria do Corinthians. A cúpula alvinegra está se movimentando no mercado da bola em busca de um zagueiro, já que entende que a equipe oscilou defensivamente ao longo da temporada.

Além de Tchoca, Renato, que atuou pelo sub-20 em 2024, deve fazer parte do grupo que vai se reapresentar em janeiro. No ataque, Kayke foi o escolhido para trabalhar com os profisisonais durante a pré-temporada.