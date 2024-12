Com vínculo desde 1996, Nike e CBF renovam contrato até 2038

Nesta sexta-feira, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a renovação de contrato com a Nike, fornecedora de materias esportivos, até 2038. A relação entre as partes iniciou-se em 1996, e a empresa seguirá vestindo todas as Seleções Brasileiras masculinas e femininas, incluindo as equipes de base, olímpica, de beach soccer e futsal.

Dito pela CBF como "o maior (patrocínio) da história do futebol mundial", o vínculo com a Nike, pela primeira vez na história, vai dar direito aos royalties da venda das camisas da Seleção Brasileira para a entidade.

"Esse contrato mostra a força do futebol brasileiro. A CBF está entusiasmada em renovar sua parceria com a Nike, uma marca que compartilha nossos valores e paixão pelo futebol", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. "É uma das mais duradouras e bem-sucedidas parcerias no futebol no mundo e, juntos, seguiremos celebrando o brilho do futebol brasileiro e honrando o legado do Jogo Bonito", complementou.

Patrocinada pela Nike, a Seleção Brasileira masculina conquistou diversos títulos, incluindo: Copa do Mundo (2002), Copa América (1997, 1999, 2004, 2007, 2019) e Copa das Confederações (1997, 2005, 2009, 2013).

Time flies when you're having a ball.

Dancing together since 1996. @cbf_futebol O tempo voa e a gente continua dançando.

Juntos no baile desde 1996. @cbf_futebol#NikeFootball pic.twitter.com/D50B2IVZPL ? Nike Football (@nikefootball) December 6, 2024

O atacante da Seleção Brasileira, Vinicius Junior, também patrocinado pela empresa de material esportivo, celebrou a renovação do vínculo.

"A Nike tem sido parte integral da minha jornada como jogador de futebol, me proporcionando os melhores produtos possíveis para apoiar meu desempenho nos gramados Fico entusiasmado para ver o impacto positivo que essa parceria vai ter em jovens jogadores e jogadoras brasileiras e no esporte como um todo", disse o jogador do Real Madrid.

O vice-presidente/diretor-geral da Nike para a América Latina, Doug Bowles, reafirmou o compromisso compartilhado da parceria. "A extensão da nossa parceria com a CBF marca orgulhosamente o início da quarta década de colaboração e reafirma nosso compromisso de longa data com o futebol brasileiro", declarou Doug Bowles.

"Estamos animados para seguir trabalhando juntos para inspirar a nova geração de jogadores e jogadoras brasileiras, promovendo um esporte mais inclusivo e igualitário para todos os atletas na América Latina e no mundo. E, claro, estamos entusiasmados em continuar a trazer as inovações mais avançadas do futebol da Nike para a CBF para criar o futuro do esporte", finalizou Bowles.