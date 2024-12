Volante que só fez 1 jogo no ano não deve seguir no Santos em 2025

O Santos deve passar por uma nova reformulação no elenco para 2025. O clube prepara uma grande lista de saídas e um jogador que não deve permanecer é Alison. O volante quase não foi aproveitado neste ano.

O jogador de 31 anos disputou apenas uma partida em 2024. Ele entrou na vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol, no dia 12 de outubro, na Vila Viva Sorte, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele atuou por cerca de 20 minutos.

Nos últimos dois anos, aliás, Alison soma apenas nove aparições. Em 2023, entrou em campo em somente oito oportunidades, sendo quatro como titular. Isso porque, no dia 10 de junho, o volante sofreu uma entorse no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia.

O Menino da Vila havia acabado de se recuperar da mesma contusão, sofrida no final de 2022, quando ainda vestia as cores do Al-Hazem, da Arábia Saudita.

Com o baixo número de jogos, portanto, Alison não deve ficar para 2025. O volante tem contrato apenas até o dia 31 de dezembro de 2024.

Somando as suas duas passagens pela Vila Belmiro, foram 271 compromissos, quatro gols e sete assistências.