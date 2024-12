Com gastos acima do esperado nesta temporada, Corinthians prevê déficit de R$ 237,8 milhões

O Corinthians prevê um déficit de R$ 237,8 milhões ao final desta temporada, segundo documento que será enviado aos conselheiros do clube. A diretoria do Timão deve arrecadar menos do que esperava em áreas estratégicas e entende que as despesas serão maiores do que as receitas.

O Corinthians compreende que vai arrecadar menos do que orçou em direitos de televisão, patrocínios e arrecadação de jogos. Por outro lado, o clube deve ter resultado positivo com receitas de marca, contribuição de associados e explorações comerciais. A reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso ao documento.

(Foto: Reprodução)

O clube contou com gastos que não estavam previstos inicialmente, como R$ 37 milhões de outras despesas com jogos, R$ 40 milhões em despesas financeiras, R$ 32 milhões com Profut e R$ 140 milhões com mudança de regra contábil em relação à formação de atletas.

A dívida atual do Corinthians, segundo o documento, é de R$ 2,392 bilhões, sendo R$ 1,735 milhão de débito bruto do clube e R$ 657 milhões de passivo quanto à Neo Química Arena. O Timão havia terminado 2023 com uma dívida de R$ 1,970 bilhão.