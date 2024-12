Classificação do returno tem 'intruso' na liderança e Corinthians no top 4

O returno do Brasileirão foi marcado por mudanças significativas, se comparado com a primeira parte do campeonato. Desde times rebaixados fora do Z4 ao Corinthians no top 4, a segunda metade do torneio foi "outra competição".

O Inter tem a melhor campanha da 19ª rodada em diante, segundo pesquisa da UFMG, liderando o torneio a frente de Botafogo e Palmeiras. A equipe gaúcha teve 11 vitórias, quatro empates e três derrotas em 18 jogos disputados, com saldo de gols de 18 pontos, três a mais que o alviverde paulista.

O Corinthians, que brigou boa parte do torneio no Z4, é o quarto melhor colocado no returno da competição. Com oito vitórias seguidas, o Timão chegou a 34 pontos conquistados na segunda metade do Brasileirão, com chances de "título" da Série A. O alvinegro teve a melhor defesa (12 gols sofridos) e o menor número de derrotas (duas) desta etapa.

Já o Atlético-GO, apesar de dez derrotas sofridas, terminou o returno fora do Z4, ainda que tenha sido o primeiro rebaixado da competição. A equipe teve pequena melhora na segunda metade do Brasileirão, e poderia ter se livrado da queda à Série B com algumas rodadas a mais, se mantivesse a mesma frequência de melhora.

Veja a tabela do returno com a pontuação e o saldo de gols das equipes

1°: Internacional - 37 pontos (18)

2°: Palmeiras - 37 pontos (15)

3°: Botafogo - 36 pontos (14)

4°: Corinthians - 34 pontos (14)

5°: Fortaleza - 32 pontos (07)

6°: Flamengo - 31 pontos (06)

7°: Vitória - 31 pontos (05)

8º: Grêmio - 30 pontos (07)

9º: São Paulo - 27 pontos (03)

10º: Fluminense - 26 pontos (02)

11º: Juventude - 23 pontos (-6)

12º: Vasco - 21 pontos (-7)

13º: Bahia - 19 pontos (-7)

14º: Atlético-GO - 18 pontos (-14)

15º: Cruzeiro - 16 pontos (-4)

16º: Atlético-MG - 16 pontos (-8)

17º: Red Bull Bragantino - 15 pontos (-9)

18º: Athletico - 14 pontos (-8)

19º: Criciúma - 14 pontos (-14)

20º: Cuiabá - 12 pontos (-14)