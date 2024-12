Charles Leclerc lidera primeiro treino livre em Abu Dhabi, mas recebe punição no grid

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, liderou o primeiro treino livre no GP de Abu Dhabi, o último da Fórmula 1 em 2024. O piloto de 27 anos fez a melhor volta da atividade, com 1m24s321. Em seguida, Lando Norris, da Mclaren ficou com 1m24s542 e Lewis Hamilton, da Mercedes, fez 1m24s806.

Entretanto, mesmo com a boa performance no primeiro treino livre, Leclerc sofreu uma punição de dez posições no grid para a corrida deste domingo, por conta de uma troca de bateria feita pela Ferrari.

A consequência atinge diretamente o piloto e a equipe italiana. Leclerc luta pelo vice-campeonato mundial contra o Lando Norris, enquanto a Ferrari batalha para conseguir o título do campeonato de construtores, onde disputa com a McLaren.

Algumas equipes optaram por escalar pilotos mais jovens no lugar de seus pilotos habituais para o último TL1 do ano, com Ryo Hirakawa, Arthur Leclerc, Isack Hadjar, Ayumu Iwasa, Luke Browning e o brasileiro Felipe Drugovich, todos em ação pela McLaren, Ferrari, Red Bull, RB, Williams e Aston Martin, respectivamente.

O próximo treino livre do GP de Abu Dhabi acontece ainda nesta sexta-feira, às 10h30 (de Brasília). Neste sábado, às 11h, terá uma corrida sprint e às 15h ocorrerá o treino classificatório. Por fim, a corrida será neste domingo, às 13h.